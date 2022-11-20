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Кресло Карлоу - фото 1Кресло Карлоу - фото 2

Кресло Карлоу

16 оценок
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Потолочный светильник Cigno Collo, хром, 12 светильников

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина900 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Карлоу - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Карлоу - обивка в цвете 0909
Кресло Карлоу - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Карлоу - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Карлоу - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Карлоу - обивка в цвете CreamCream
Кресло Карлоу - обивка в цвете 666666
Кресло Карлоу - обивка в цвете 0404
Кресло Карлоу - обивка в цвете ecruecru
Кресло Карлоу - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Карлоу - обивка в цвете 1414
Кресло Карлоу - обивка в цвете 88
Кресло Карлоу - обивка в цвете 4141
Кресло Карлоу - обивка в цвете 2626
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