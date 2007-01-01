Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Ensemble, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Ensemble, бежевый
9 оценок
18 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Ensemble, бежевый - фото 1Кресло офисное Ensemble, бежевый - фото 2Кресло офисное Ensemble, бежевый - фото 3Кресло офисное Ensemble, бежевый - фото 4Кресло офисное Ensemble, бежевый - фото 5
NEW

Кресло офисное Ensemble, бежевый

Артикул: CH-083-731
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Высота1080/1160 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией.

Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи "santorini", значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "Deep Tilt" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "Top Gun". Механизм "Deep Tilt" отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода.
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота1080/1160 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья485/580 мм
  • Материалхромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.25 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное кресло Таварес, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, синий велюр

54
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Диван Collo, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Диван Collo

82
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
72 790
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, двухместный

97
Фотография товара Кресло офисное Авантон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Авантон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Кресло офисное Авантон

45
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Клауд 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клауд 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Диван Клауд 2х местный

45
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39021
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех

8
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Диван Флагман, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Диван Флагман, синий, двухместный

57
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Диван Sofa двухместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Sofa двухместный

57
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Крейн 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Крейн 2Д

14
Настоящее фото товара Кресло Вип 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло Вип 2ДС

14
Настоящее фото товара Кресло Астро 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Астро 2ХС

8
Настоящее фото товара Кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Кресло Классик

15
Фотография товара Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый

6
New
Фотография товара Кресло Lead от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lead, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Кресло Lead

14
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло Frame, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Frame, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Кресло Frame, черный

15
В наличии 102 шт.
New
Фотография товара Кресло Dart, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dart, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Кресло Dart, черный

5
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый

13
New
Фотография товара Кресло Earth, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Earth, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990

Кресло Earth, коричневый

14

Товар в корзине

Кресло офисное Ensemble, бежевый
Кресло офисное Ensemble, бежевый
18 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Офисное кресло Таварес, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, синий велюр

54
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Диван Collo, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Диван Collo

82
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
72 790
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, двухместный

97

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности