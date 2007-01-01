Характеристики товара
Описание
Высокоэргономичное кресло идеально подходит для работы в офисе или дома. Оно не только обеспечивает наилучшую поддержку и амортизацию для человека, который длительное время сидит в офисном кресле, но и выглядит очень стильно.
Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.
Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и очень экологичный.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии.
Механизм качания "Мультиблок" может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Высота1275/1355 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья515 мм
- Высота до сиденья475/555 мм
- Материалалюминий
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки25.31 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет