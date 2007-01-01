Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Propriety, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Propriety, черный
7 оценок
38 990
Кресло Propriety, черный - фото 1Кресло Propriety, черный - фото 2Кресло Propriety, черный - фото 3
NEW

Кресло Propriety, черный

Артикул: CH-083-697
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Высота1275/1355 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья515 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высокоэргономичное кресло идеально подходит для работы в офисе или дома. Оно не только обеспечивает наилучшую поддержку и амортизацию для человека, который длительное время сидит в офисном кресле, но и выглядит очень стильно.

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.
Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и очень экологичный.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии.
Механизм качания "Мультиблок" может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25.31 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

