Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN, черный, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Simple SN, черный, пластик белый
10 оценок
4 290
Кресло офисное TopChairs Simple SN, черный, пластик белый - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple SN, черный, пластик белый - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple SN, черный, пластик белый - фото 3Кресло офисное TopChairs Simple SN, черный, пластик белый - фото 4

Артикул: CH-084-084
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Функциональный дизайн

Кресло TopChairs Simple SN создано для активной офисной жизни и домашней работы за компьютером. Благодаря лаконичному чёрному цвету и продуманной эргономике оно легко впишется в любой интерьер — от минималистичного до классического.
Материалы и комфорт
Спинка выполнена из износостойкой сетки, обеспечивающей отличную вентиляцию в течение всего дня. Сиденье обито тканью, устойчивой к износу и пятнам, а внутри — мягкий наполнитель для удобства в длительном сидении. Подлокотники, прочная и надёжная крестовина изготовлены из долговечного полипропилена.
Регулировка и надежность
Кресло оснащено механизмом пиастра — простой, надежной системой с возможностью регулировки высоты сиденья от 41 до 49.5 см. Класс газ-лифта — 2, рассчитан на нагрузку до 120 кг. Пятиконечная опора с полипропиленовыми колесиками обеспечивает плавное передвижение по полу без повреждений покрытия.
Для кого и для чего
Это идеальный выбор для офиса, персонала, домашнего кабинета или рабочего уголка подростка. Эргономичная спинка с дополнительной поясничной поддержкой заботится о здоровье спины, а современное исполнение делает кресло не только удобным, но и эстетичным элементом пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья410/495 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки7.10 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
