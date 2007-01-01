Характеристики товара
Описание
Кресло имеет современную изящную конструкцию. Дополнительные подушки обеспечивают более мягкую посадку. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который подчеркивает его надежность и долговечность.
Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи "santorini", значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "Deep Tilt" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "Top Gun". Механизм "Deep Tilt" отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода.
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота1100/1200 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Материалхромированный металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.88 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет