Характеристики товара
Описание
Максимум эргономики для продуктивной работы
Офисное кресло TopChairs Vertus в черной сетке создано для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современный дизайн. Его эргономичная форма с широкими подлокотниками, анатомичной спинкой и регулируемым подголовником обеспечивает правильную поддержку тела даже во время длительной работы.
Встроенная подставка для ног позволяет удобно откинуться и расслабиться — кресло легко превращается в комфортное место для отдыха.
Дышащие материалы и надежная конструкция
Обивка выполнена из прочной и износостойкой сетчатой ткани, которая хорошо пропускает воздух, предотвращает перегрев и обеспечивает оптимальный микроклимат даже в жаркую погоду. Материал устойчив к износу и прост в уходе — идеален для ежедневного использования.
Металлическая крестовина выдерживает нагрузку до 136 кг, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Надежный газ-лифт 4 класса гарантирует плавную регулировку высоты. Ролики выполнены из полиуретана — прочного и устойчивого к истиранию материала, который не повреждает напольные покрытия и легко скользит по любой поверхности.
Универсальность и адаптивность
TopChairs Vertus — это идеальное кресло для дома, офиса или учебы. Регулируемые элементы конструкции (подголовник, подлокотники, глубина сиденья, поясничная поддержка, выдвижная подставка для ног) позволяют адаптировать кресло под индивидуальные потребности пользователя.
Модель сочетает в себе функциональность, современный внешний вид и заботу о здоровье позвоночника — отличный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина685 мм
- Глубина670 мм
- Высота1135 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья410/460 мм
- Высота до сиденья470/530 мм
- Вес17.2 кг
- Материалметалл, полиуретан
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка136
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки290 мм
- Вес упаковки18.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет