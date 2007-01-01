Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка
8 оценок
22 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка - фото 1Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка - фото 2Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка - фото 3Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка - фото 4Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка - фото 5Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка - фото 6

Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка

Артикул: CH-084-051
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина685 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1135 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Максимум эргономики для продуктивной работы

Офисное кресло TopChairs Vertus в черной сетке создано для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современный дизайн. Его эргономичная форма с широкими подлокотниками, анатомичной спинкой и регулируемым подголовником обеспечивает правильную поддержку тела даже во время длительной работы.
Встроенная подставка для ног позволяет удобно откинуться и расслабиться — кресло легко превращается в комфортное место для отдыха.
Дышащие материалы и надежная конструкция
Обивка выполнена из прочной и износостойкой сетчатой ткани, которая хорошо пропускает воздух, предотвращает перегрев и обеспечивает оптимальный микроклимат даже в жаркую погоду. Материал устойчив к износу и прост в уходе — идеален для ежедневного использования.
Металлическая крестовина выдерживает нагрузку до 136 кг, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Надежный газ-лифт 4 класса гарантирует плавную регулировку высоты. Ролики выполнены из полиуретана — прочного и устойчивого к истиранию материала, который не повреждает напольные покрытия и легко скользит по любой поверхности.
Универсальность и адаптивность
TopChairs Vertus — это идеальное кресло для дома, офиса или учебы. Регулируемые элементы конструкции (подголовник, подлокотники, глубина сиденья, поясничная поддержка, выдвижная подставка для ног) позволяют адаптировать кресло под индивидуальные потребности пользователя.
Модель сочетает в себе функциональность, современный внешний вид и заботу о здоровье позвоночника — отличный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина685 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1135 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья410/460 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Вес17.2 кг
  • Материалметалл, полиуретан
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка136
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Диван Julia 3, 2000мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Julia 3, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890

Диван Julia 3, 2000мм

14
Фотография товара Стул Менеджер серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер серый

41
Фотография товара Диван трехместный Прадо Премиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Прадо Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от108 390
Оптовая цена

Диван трехместный Прадо Премиум

5
Фотография товара Кресло College BX-3177/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3177/Black, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло College BX-3177/Black

40
Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Фотография товара Стул Parker, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Parker, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
41 790

Стул Parker, экокожа, бежевый

7
Фотография товара Диван Джоинт, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джоинт, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Диван Джоинт, 2-х местный

32
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый

60
Онлайн показ
Фотография товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, бежевый велюр, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Диван Neo, бежевый велюр, 1200

15
Фотография товара Стул обеденный Gigi, коричневый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, коричневый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул обеденный Gigi, коричневый, букле

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло с пюпитром Click RCH 462TE, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло с пюпитром Click RCH 462TE, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Кресло с пюпитром Click RCH 462TE, черный

6
Настоящее фото товара Кресло Рим, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Кресло Рим, экокожа

9
Настоящее фото товара Кресло Орион 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Орион 2ХС

12
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2ХС

10
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simplex New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simplex New серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Кресло офисное TopChairs Simplex New серый

10
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Кресло Теллинг шенилл серо-синий

5
В наличии 12 шт.В пути 4 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля

6
В наличии 226 шт.
New
Фотография товара Кресло Extension, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Extension, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 590

Кресло Extension, черный

14
В наличии 125 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Keep, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Keep, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 390

Кресло офисное Keep, черный

14
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Rampart, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Rampart, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Кресло офисное Rampart, черный

5
В наличии 51 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка
Кресло офисное TopChairs Vertus, черная сетка
22 990
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Диван Julia 3, 2000мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Julia 3, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890

Диван Julia 3, 2000мм

14
Фотография товара Стул Менеджер серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер серый

41
Фотография товара Диван трехместный Прадо Премиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Прадо Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от108 390
Оптовая цена

Диван трехместный Прадо Премиум

5
Фотография товара Кресло College BX-3177/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3177/Black, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло College BX-3177/Black

40

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности