Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, черный
Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, черный
14 оценок
15 690
Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, черный

Артикул: CH-083-685
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло с вибромассажем – идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Механизм отклонения спинки позволяет настроить ее угол под индивидуальные предпочтения, а подвижные подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня. Два массажных модуля в области поясницы и подставка для ног добавляет удобства и позволяет расслабиться после долгой работы. Экокожа приятна на ощупь и проста в уходе, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Собирается легко, все необходимые инструменты есть в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.06 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

