Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Neo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Neo, красный
14 оценок
54 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Neo, красный - фото 1Стул Neo, красный - фото 2Стул Neo, красный - фото 3Стул Neo, красный - фото 4Стул Neo, красный - фото 5

Стул Neo, красный

Артикул: CH-080-017
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Высота1290 мм
  • Вес30 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Neo — это стильное и современное решение для руководителей, которые ценят комфорт и выразительный дизайн. Высокая спинка с подголовником и обтекаемые формы подчёркивают элегантность модели, делая её ярким акцентом в любом офисном интерьере. Обивка выполнена из натуральной кожи, а наполнитель из memory foam обеспечивает высокий уровень комфорта за счёт адаптации к форме тела. Это особенно важно при длительной работе в сидячем положении. Подлокотники из алюминия с кожаными накладками сочетают в себе прочность и удобство. Крестовина также изготовлена из алюминия и имеет диаметр 70 см. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать наклон в нескольких положениях. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Высота1290 мм
  • Вес30 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-19 T от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19 T, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-19 T

48
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 790
Оптовая цена

Parlament Кожа Черный

47
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Распродажа
Фотография товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)

71
Фотография товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, бежевый велюр

50
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Атлант шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант шоколад

59
Настоящее фото товара Стул Classic на кантилевере , произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стул Classic на кантилевере

36
Фотография товара Стул Агно, экокожа серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа серая

58
В наличии 38 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Trizor, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor, белый

6
В наличии 2 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, гальваника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, гальваника, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29012
9 390 ₽

Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, гальваника

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48

34
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех

36
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Фотография товара Каркас стула Габриэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Габриэль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Каркас стула Габриэль

12
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный

36
Фотография товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1580х670(1370)x755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1580х670(1370)x755, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена

Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1580х670(1370)x755

15
В наличии
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6
Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Rhythm, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Rhythm, хром

14
Фотография товара Стул Майло, рогожка, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, мятный

8
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Eames, бук, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, бук, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул пластиковый Eames, бук, зеленый

7
В наличии 11 шт.
Фотография товара Cтул Vitra, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Vitra, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Cтул Vitra, серый, черный

12
В наличии 25 шт.
Фотография товара Пластиковый стул ROLF, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул ROLF, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Пластиковый стул ROLF, серый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Vita, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vita, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 0908
18 490 ₽

Стул Vita, коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39024
9 690 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый

8
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), голубой

9
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), синий

15

Товар в корзине

Стул Neo, красный
Стул Neo, красный
54 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48

34
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех

36
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Фотография товара Каркас стула Габриэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Габриэль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Каркас стула Габриэль

12

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности