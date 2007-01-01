Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Манчестер
90 оценок
38 990
Товар в корзине. Перейти
Диван Манчестер - фото 1Диван Манчестер - фото 2Диван Манчестер - фото 3Диван Манчестер - фото 4Диван Манчестер - фото 5Диван Манчестер - фото 6Диван Манчестер - фото 7Диван Манчестер - фото 8
3D-модель
Примерить в интерьере
Хит

Диван Манчестер

Артикул: CH-008-519
90 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1460 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота900 мм
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Камил, прямой
Фотография товара Диван Камил, прямой от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Алекто
Фотография товара Диван Алекто от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Данная модель дивана - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает данное кресло идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1460 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота900 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Барселона 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Барселона 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от71 290
Оптовая цена

Диван Барселона 2х местный

94
Фотография товара Диван Кланг, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр белый

12
Фотография товара Диван Дэймос, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр красный

6
Фотография товара Диван Натта 600, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 600, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Диван Натта 600, горчичный

14
  • желтый
  • изумрудный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Диван Честер, трехместный, зеленый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, зеленый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
68 190

Диван Честер, трехместный, зеленый, 2600

6
  • бордовый
  • зеленый
Фотография товара Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300, произведённого компанией ChiedoCover
114 290

Диван Линет, желтый, механизм Пума, 2300

5
Фотография товара Диван Ноотропик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, серый

14
Фотография товара Диван Таура Люкс трехместный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Таура Люкс трехместный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Диван Таура Люкс трехместный, оранжевый

15
  • синий
  • черный
  • оранжевый
  • коричневый
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Диван Страйп, велюр кашемир 894, ножки бук, морилка черная, 1800

14
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1800, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990

Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1800

8
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Баллад, серый лак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Стол обеденный Баллад, серый лак, черный

14
В наличии 36 шт.В пути 227 шт.
Фотография товара Стул Генуя, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Генуя, с подлокотниками

44
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, азул, черный муар

5
Фотография товара Стул Миранд барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранд барный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490

Стул Миранд барный

11
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Волопас серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Волопас серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6908
6 146 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Волопас серый мрамор

46
  • зеленый, черный
  • черный
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул уличный Стрит-масло светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул уличный Стрит-масло светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 85013
4 390 ₽

Стул уличный Стрит-масло светлый орех

94
  • коричневый
  • венге
Фотография товара Стол обеденный Apriori T овальный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T овальный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от292 890
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T овальный, синий

44
  • синий
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр селеста 08, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр селеста 08, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49035
15 990 ₽

Стул Бали, велюр селеста 08, венге

92
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000 азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000 азул, черный муар

11
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки серебро, коричневый

9

Другие товары из раздела диваны для кафе

Настоящее фото товара Диван Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Диван Колло Люкс СКС

75
  • красный
  • зеленый
Настоящее фото товара Диван Призм 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Диван Призм 2-х местный

65
Настоящее фото товара Диван Нимбус 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Нимбус 2-х местный

76
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Миконос белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Миконос белый/ бежевый

85
  • бежевый, серый
  • белый, серый
Фотография товара Диван 3-й местный Равелло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 3-й местный Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
140 590
Оптовая цена

Диван 3-й местный Равелло

83
Фотография товара Диван угловой Вояж, левый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Диван угловой Вояж, левый

53
Фотография товара Диван прямой Лаунж, с ящиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
73 790
Оптовая цена

Диван прямой Лаунж, с ящиком

37
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
Фотография товара Диван Пармезан, каретная стяжка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Пармезан, каретная стяжка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990

Диван Пармезан, каретная стяжка, бежевый

76
Фотография товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна

37
  • зеленый, коричневый
  • бежевый, серый
Фотография товара Диван Удупи трехместный, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Удупи трехместный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от50 290
Оптовая цена

Диван Удупи трехместный, шоколад

12
  • белый
  • коричневый

Товар в корзине

Диван Манчестер
Диван Манчестер
от 38 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Баллад, серый лак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Стол обеденный Баллад, серый лак, черный

14
В наличии 36 шт.В пути 227 шт.
Фотография товара Стул Генуя, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Генуя, с подлокотниками

44
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, азул, черный муар

5
Фотография товара Стул Миранд барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранд барный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490

Стул Миранд барный

11
В наличии 3 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности