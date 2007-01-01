Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло с вибромассажем – идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.
Механизм отклонения спинки позволяет настроить ее угол под индивидуальные предпочтения, а подвижные подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня. Два массажных модуля в области поясницы и подставка для ног добавляет удобства и позволяет расслабиться после долгой работы. Ткань приятна на ощупь и проста в уходе, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Собирается легко, все необходимые инструменты есть в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота1090/1190 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.13 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет