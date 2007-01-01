Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый
13 оценок
15 590
Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 1Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 2Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 3Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 4Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 5Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 6Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 7Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 8Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 9Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 10Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 11Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 12Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 13Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 14Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 15Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 16Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый - фото 17
Кресло офисное с функцией вибромассажа Datum, серый

Артикул: CH-083-686
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло с вибромассажем – идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Механизм отклонения спинки позволяет настроить ее угол под индивидуальные предпочтения, а подвижные подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня. Два массажных модуля в области поясницы и подставка для ног добавляет удобства и позволяет расслабиться после долгой работы. Ткань приятна на ощупь и проста в уходе, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Собирается легко, все необходимые инструменты есть в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.13 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

