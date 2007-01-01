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Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Leo CF Экокожа Черный
147 оценок
9 050
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Реальное изображение товара 1 Leo CF Экокожа Черный производства ChiedoCover

Leo CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-097
147 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

  • Изысканные подлокотники: Изготовлены из металла с элегантными накладками из черной экокожи, подчеркивающими стиль и предлагающими дополнительный комфорт.
  • Прочный монолитный каркас: Гарантирует стабильность и долговечность кресла.
  • Эргономичная поясничная поддержка: Способствует комфортному размещению и уменьшает усталость при длительном сидении.
  • Лаконичный дизайн: Черный цвет и строгие линии придают креслу современный и профессиональный вид.
  • Универсальность использования: Подходит для различных интерьеров и стилей.
  • Хромированные металлические полозья: Дополняют общий вид кресла, обеспечивая его устойчивость.
  • Максимальная нагрузка: Рассчитано на вес до 120 кг.
Идеально подходит для:
Офисов и деловых пространств: Идеально впишется в интерьер переговорных комнат, зон ожидания и приемных.
Пространств общественного назначения: Эффектно смотрится в холлах гостиниц и других учреждениях.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

2 шт / 1 кор
Вес брутто 26 кг
Объем 0,28 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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