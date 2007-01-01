Характеристики товара
Описание
- Изысканные подлокотники: Изготовлены из металла с элегантными накладками из черной экокожи, подчеркивающими стиль и предлагающими дополнительный комфорт.
- Прочный монолитный каркас: Гарантирует стабильность и долговечность кресла.
- Эргономичная поясничная поддержка: Способствует комфортному размещению и уменьшает усталость при длительном сидении.
- Лаконичный дизайн: Черный цвет и строгие линии придают креслу современный и профессиональный вид.
- Универсальность использования: Подходит для различных интерьеров и стилей.
- Хромированные металлические полозья: Дополняют общий вид кресла, обеспечивая его устойчивость.
- Максимальная нагрузка: Рассчитано на вес до 120 кг.
Офисов и деловых пространств: Идеально впишется в интерьер переговорных комнат, зон ожидания и приемных.
Пространств общественного назначения: Эффектно смотрится в холлах гостиниц и других учреждениях.
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
2 шт / 1 кор
Вес брутто 26 кг
Объем 0,28 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес11.7 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет