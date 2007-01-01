Характеристики товара
Описание
Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке.
Оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе.
Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном.
Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется "первичное" сырье.
Механизм качания "Top Gun" обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Доступное качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота950/1050 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья420/520 мм
- Материалпластик, хромированный металл
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветсерый, черный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.06 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет