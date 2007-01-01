Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Villa, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Villa, черный
7 оценок
33 990
Кресло офисное Villa, черный - фото 1Кресло офисное Villa, черный - фото 2Кресло офисное Villa, черный - фото 3Кресло офисное Villa, черный - фото 4
Кресло офисное Villa, черный

Артикул: CH-083-718
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Высота1180/1265 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло украсит офис своим оригинальным дизайном и привлекательным внешним видом! Приятными дополнениями к этому станут его комфорт и долговечность.

Кресло обито экокожей премиум класса. Несомненными плюсами этого материала являются износоустойчивость и воздухопроницаемость, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации.
Надежные детали из полированного алюминия придают креслу особый стиль.
Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении длительного рабочего дня.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в пяти положениях позволяет выбрать оптимальную позицию и провести рабочий день в комфорте.
Нагрузка до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Высота1180/1265 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья485/565 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.96 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
