Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина680 мм
- Высота1140 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес16.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, серебряный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки585 мм
- Вес упаковки16.30 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет