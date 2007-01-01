Характеристики товара
Описание
Удобное, практичное кресло классического дизайна с высокой спинкой. Просторные габариты сиденья и плотная набивка обеспечивают комфортную посадку.
Обивка кресла выполнена из высокотехнологичного, современного материала - рециклированной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Этот материал устойчив к истиранию, что позволит сохранить внешний вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Наличие перфорации в центральной части кресла обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха.
Высокая спинка с широким мягким подголовником и боковой поддержкой сиденья выводят эргономику данной модели на новый уровень.
Подлокотники из высокопрочного пластика с мягкими накладками формируют дополнительный комфорт.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина715 мм
- Высота1180/1270 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья585 мм
- Высота до сиденья505/595 мм
- Материалпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.95 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет