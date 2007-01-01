Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа
15 оценок
31 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 1Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 2Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 3Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 4Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 5Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 6Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 7Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 8Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа - фото 9
NEW

Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа

Артикул: CH-083-894
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина715 мм
  • Высота1180/1270 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья585 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло College BX-3375/Black
Фотография товара Кресло College BX-3375/Black от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло CLG-619 MXH-A Black
Фотография товара Кресло CLG-619 MXH-A Black от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное, практичное кресло классического дизайна с высокой спинкой. Просторные габариты сиденья и плотная набивка обеспечивают комфортную посадку.

Обивка кресла выполнена из высокотехнологичного, современного материала - рециклированной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Этот материал устойчив к истиранию, что позволит сохранить внешний вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Наличие перфорации в центральной части кресла обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха.
Высокая спинка с широким мягким подголовником и боковой поддержкой сиденья выводят эргономику данной модели на новый уровень.
Подлокотники из высокопрочного пластика с мягкими накладками формируют дополнительный комфорт.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина715 мм
  • Высота1180/1270 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья585 мм
  • Высота до сиденья505/595 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.95 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Рольф 3х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Рольф 3х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Диван Рольф 3х местный

84
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Кларк велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59024
17 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Кларк велюр серый

26
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Диван Кинг 2000*700, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг 2000*700, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от32 590

Диван Кинг 2000*700, экокожа

87
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый

14
New
Настоящее фото товара Диван Julia 2, 900мм, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Диван Julia 2, 900мм

9
Фотография товара Стул Edie, пластик, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edie, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Edie, пластик, желтый

26
В наличии 92 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Диван Бари, 2х местный, без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бари, 2х местный, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Диван Бари, 2х местный, без подлокотников

35
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Самба черный, хром

47
В наличии 119 шт.
New
Настоящее фото товара Диван Flower, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Flower, 2000 мм

12
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый

7

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Hugo RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH

14
Настоящее фото товара Кресло Барбара 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Барбара 2ХС

10
Настоящее фото товара Кресло Джуно, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Кресло Джуно

10
Фотография товара Кресло Etna винное, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna винное, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Etna винное, основание черный металл

14
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Sable, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло компьютерное Sable, черный

11
New
Фотография товара Кресло Root от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Root, произведённого компанией ChiedoCover
71 490

Кресло Root

6
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Кресло Melee, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melee, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 590

Кресло Melee, темно-серый

8
New
Фотография товара Кресло офисное Villa, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Villa, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 190

Кресло офисное Villa, черный

7
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Shack от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Shack, произведённого компанией ChiedoCover
32 890

Кресло офисное Shack

15
В наличии 84 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Demesne, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Demesne, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 490

Кресло офисное Demesne, черный

12

Товар в корзине

Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа
Кресло офисное Giant, черный, рециклированная кожа
31 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Рольф 3х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Рольф 3х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Диван Рольф 3х местный

84
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Кларк велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59024
17 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Кларк велюр серый

26
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Диван Кинг 2000*700, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг 2000*700, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от32 590

Диван Кинг 2000*700, экокожа

87
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), желтый

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности