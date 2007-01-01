Характеристики товара
Описание
Кресло подарит бодрость с утра прямо в офисе! Периодичное использование массажной функции поможет сохранить тонус в течение всего рабочего дня.
Покрытие кресла изготовлено из высококачественных материалов.
Восстановительная терапия осуществляется встроенными в спинку кресла массажными модулями.
Лаконичный дизайн подойдет для установки кресла как в офисе, так и дома.
В набивке использован поролон высокой плотности, который обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой угла наклона под вес сидящего.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота980/1080 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.27 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет