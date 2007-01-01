Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля
6 оценок
13 590
Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля - фото 1Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля - фото 2Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля - фото 3
Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля

Артикул: CH-083-690
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Высота980/1080 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло подарит бодрость с утра прямо в офисе! Периодичное использование массажной функции поможет сохранить тонус в течение всего рабочего дня.

Покрытие кресла изготовлено из высококачественных материалов.
Восстановительная терапия осуществляется встроенными в спинку кресла массажными модулями.
Лаконичный дизайн подойдет для установки кресла как в офисе, так и дома.
В набивке использован поролон высокой плотности, который обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой угла наклона под вес сидящего.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота980/1080 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.27 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

