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Диван Монарх 2х местный

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Характеристики товара

Описание

Классическая модель с элементами современного дизайна. Комфорт, долговечность, проверенный временем дизайн и привлекательная цена - далеко не все преимущества данной модели. Имея большой диапазон изделий, состоящий из отдельных элементов (модулей), модель прекрасно подойдет для оформления интерьера различных зон отдыха и ожидания, переговорных комнат, холловых зон и кабинетов руководителя. Мы рекомендуем эту модель также и для домашнего использования.

Диваны и кресла дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1420 мм
  • Глубина870 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 950х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников 700х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция с подлокотником лев/прав/угловая 550х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло-кровать с подлокотниками 1240х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1420х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1250х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1100х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 1930х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1750х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1600х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция большая 1050х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция малая 870х870х860 Стоимость уточнить у менеджера

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