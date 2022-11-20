Характеристики товара
Описание
Классическая модель с элементами современного дизайна. Комфорт, долговечность, проверенный временем дизайн и привлекательная цена - далеко не все преимущества данной модели. Имея большой диапазон изделий, состоящий из отдельных элементов (модулей), модель прекрасно подойдет для оформления интерьера различных зон отдыха и ожидания, переговорных комнат, холловых зон и кабинетов руководителя. Мы рекомендуем эту модель также и для домашнего использования.
Диваны и кресла дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1420 мм
- Глубина870 мм