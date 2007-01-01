Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Maneuver, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Maneuver, черный
12 оценок
35 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Maneuver, черный - фото 1Кресло офисное Maneuver, черный - фото 2Кресло офисное Maneuver, черный - фото 3Кресло офисное Maneuver, черный - фото 4Кресло офисное Maneuver, черный - фото 5
NEW

Кресло офисное Maneuver, черный

Артикул: CH-083-712
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота1180/1285 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло отлично подойдет для любителей сочетать красоту и удобство. В нем можно чувствовать себя комфортно в любом положении.

Обивка кресла выполнена из высококачественной износоустойчивой экокожи премиум класса, которая сохранит презентабельный внешний вид на протяжении долгого времени использования.
Продуманная эргономика способствует комфортному положению тела на протяжении долгого времени сидения.
Стильные подлокотники подчеркивают особый строгий стиль кресла.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
Кресло оснащено прочным газлифтом 3-го класса.
Максимальная нагрузка до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота1180/1285 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья435/540 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25.22 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Витра, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Витра, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Диван Витра, 2-х местный

51
Распродажа
Фотография товара Стул NURI терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NURI терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89056
17 890 ₽Оптовая цена

Стул NURI терракотовый

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Диван Матис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матис, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Диван Матис

6
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19028
5 790 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
Фотография товара Диван Пан 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Пан 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 290
Оптовая цена

Диван Пан 2х местный

72
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), серый

13
New
Фотография товара Диван Страйп 1500, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп 1500, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
16 550

Диван Страйп 1500, велюр

70
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)

87
New
Настоящее фото товара Диван Flower, 1600 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Диван Flower, 1600 мм

5
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99022
11 490 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Benefit, черное

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Aura от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Кресло Aura

11
Настоящее фото товара Кресло Лагуна 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло Лагуна 1Д

15
Настоящее фото товара Кресло Лагуна 21, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Кресло Лагуна 21

10
Настоящее фото товара Кресло Барбара NEW 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара NEW 1Х

9
Фотография товара Кресло Kent Н/П, хром, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Н/П, хром, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Кресло Kent Н/П, хром, сетка

10
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Кресло офисное TopChairs Simple SN серый

13
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Nirvana, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Nirvana, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
52 690

Кресло руководителя Nirvana, черный, белый

7
New
Фотография товара Кресло компактное Alacrity, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Alacrity, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Кресло компактное Alacrity, черный

5
В наличии 229 шт.
New
Фотография товара Кресло Unity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Unity, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Кресло Unity

13
В наличии 19 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Scheme, черный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Scheme, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло офисное Scheme, черный, ткань

11

Товар в корзине

Кресло офисное Maneuver, черный
Кресло офисное Maneuver, черный
35 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Витра, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Витра, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Диван Витра, 2-х местный

51
Распродажа
Фотография товара Стул NURI терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NURI терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89056
17 890 ₽Оптовая цена

Стул NURI терракотовый

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Диван Матис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матис, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Диван Матис

6
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19028
5 790 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности