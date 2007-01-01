Характеристики товара
Описание
Офисное кресло отлично подойдет для любителей сочетать красоту и удобство. В нем можно чувствовать себя комфортно в любом положении.
Обивка кресла выполнена из высококачественной износоустойчивой экокожи премиум класса, которая сохранит презентабельный внешний вид на протяжении долгого времени использования.
Продуманная эргономика способствует комфортному положению тела на протяжении долгого времени сидения.
Стильные подлокотники подчеркивают особый строгий стиль кресла.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
Кресло оснащено прочным газлифтом 3-го класса.
Максимальная нагрузка до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота1180/1285 мм
- Ширина сиденья515 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья435/540 мм
- Материалалюминий
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки25.22 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет