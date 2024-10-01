Характеристики товара
Описание
Потрясающий нераскладной диван с опорами из массива, с удобной спинкой, изготовленного с использованием высококачественного наполнителя,. Этот диван удобен и прекрасно впишется в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина700 мм
- Высота700 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- МатериалДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1450 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.66 м3
- Вес упаковки20 кг