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Диван Шелби

Артикул: CH-068-030
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Потрясающий нераскладной диван с опорами из массива, с удобной спинкой, изготовленного с использованием высококачественного наполнителя,. Этот диван удобен и прекрасно впишется в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота700 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • МатериалДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1450 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.66 м3
  • Вес упаковки20 кг

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