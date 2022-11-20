Товар в корзине. Перейти
Стул Комфорт черный - фото 1Стул Комфорт черный - фото 2

Стул Комфорт черный

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Комфорт серый
Стул Комфорт серый
Следующий Стул Бристоль крафт
Стул Комфорт серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100/1180 мм
  • Ширина500 мм
  • Диаметр700 мм
  • Глубина620 мм
  • Материалткань, экокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орехНастоящее фото товара Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59014
7 650 ₽
6

Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Стул Victory, серыйНастоящее фото товара Стул Victory, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул Victory, серый

В наличии 48 шт.
Стул Iris 1102Настоящее фото товара Стул Iris 1102, произведённого компанией ChiedoCover
39 390
Оптовая цена
8

Стул Iris 1102

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
6

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)

Стул Freames белыйНастоящее фото товара Стул Freames белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Freames белый

Стул William с подлокотниками, бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками, бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
12 650
Оптовая цена
8

Стул William с подлокотниками, бархат зелёный

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден