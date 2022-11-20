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Диван Флагман, черный, двухместный - фото 1

Диван Флагман, черный, двухместный

Артикул: CH-049-984
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двухместный диван ФЛАГМАН - основной элемент коллекции. Он регулярно входит в заявки, которые побеждают в крупных тендерах, что говорит об их достойном качестве при невысокой цене.Преимуществом дивана являются широкие подлокотники, на которые можно удобно облокотиться, поставить чашку, положить планшет.

Стильный внешний вид ФЛАГМАНОВ сочетается с удобством: диваны в меру мягкие, с продуманной эргономикой.Диван ФЛАГМАН может быть выполнен в обивке из ткани или искусственной кожи, что обеспечит легкий уход за мебелью.Опоры средней высоты обеспечивают необходимый доступ для мытья полов, что делает мебель ФЛАГМАН актуальной для организаций с повышенными требованиями к уровню гигиены: медицинские учреждения, школы, детские сады и т.д.


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Основные характеристики

  • Ширина1540 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота735 мм
  • Вес44 кг
  • ОбивкаИскусственная кожа
  • Цветчерный

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