Характеристики товара
Описание
Двухместный диван ФЛАГМАН - основной элемент коллекции. Он регулярно входит в заявки, которые побеждают в крупных тендерах, что говорит об их достойном качестве при невысокой цене.Преимуществом дивана являются широкие подлокотники, на которые можно удобно облокотиться, поставить чашку, положить планшет.
Стильный внешний вид ФЛАГМАНОВ сочетается с удобством: диваны в меру мягкие, с продуманной эргономикой.Диван ФЛАГМАН может быть выполнен в обивке из ткани или искусственной кожи, что обеспечит легкий уход за мебелью.Опоры средней высоты обеспечивают необходимый доступ для мытья полов, что делает мебель ФЛАГМАН актуальной для организаций с повышенными требованиями к уровню гигиены: медицинские учреждения, школы, детские сады и т.д.
Основные характеристики
- Ширина1540 мм
- Глубина770 мм
- Высота735 мм
- Вес44 кг
- ОбивкаИскусственная кожа
- Цветчерный