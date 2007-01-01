Характеристики товара
Описание
Кресла линейки идеально подходят для организации рабочего пространства. При длительной работе в положении сидя спинка анатомической формы поддерживает правильное положение позвоночника и снимает нагрузку с поясницы, заботясь о вашем здоровье!
Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.
Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками снимают напряжение с рук, спины, шеи. Кроме того, алюминий менее подвержен коррозии, чем железо.
Пятилучие из хромированной стали прочное и устойчивое.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении. Также возможна регулировка жесткости качания под вес сидящего.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1145/1225 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья495 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Материалалюминий, хромированная сталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки19.21 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет