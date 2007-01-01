Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ruckus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ruckus, бежевый
6 оценок
23 490
Кресло Ruckus, бежевый - фото 1Кресло Ruckus, бежевый - фото 2Кресло Ruckus, бежевый - фото 3Кресло Ruckus, бежевый - фото 4Кресло Ruckus, бежевый - фото 5Кресло Ruckus, бежевый - фото 6Кресло Ruckus, бежевый - фото 7Кресло Ruckus, бежевый - фото 8Кресло Ruckus, бежевый - фото 9Кресло Ruckus, бежевый - фото 10Кресло Ruckus, бежевый - фото 11Кресло Ruckus, бежевый - фото 12
Кресло Ruckus, бежевый

Артикул: CH-083-713
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1225 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресла линейки идеально подходят для организации рабочего пространства. При длительной работе в положении сидя спинка анатомической формы поддерживает правильное положение позвоночника и снимает нагрузку с поясницы, заботясь о вашем здоровье!

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.
Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками снимают напряжение с рук, спины, шеи. Кроме того, алюминий менее подвержен коррозии, чем железо.
Пятилучие из хромированной стали прочное и устойчивое.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении. Также возможна регулировка жесткости качания под вес сидящего.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Материалалюминий, хромированная сталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19.21 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

