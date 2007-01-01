Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Null, черный, 6 массажных модулей
Кресло офисное Null, черный, 6 массажных модулей
11 оценок
18 790
Кресло офисное Null, черный, 6 массажных модулей - фото 1
Кресло офисное Null, черный, 6 массажных модулей

Артикул: CH-083-687
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло с вибромассажем – идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Механизм отклонения спинки позволяет настроить её угол под индивидуальные предпочтения, а подвижные подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня. Четыре массажных модуля в области поясницы и два в области сиденья, также подставка для ног добавляет удобства и позволяет расслабиться после долгой работы. Экокожа приятна на ощупь и проста в уходе, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Собирается легко, все необходимые инструменты есть в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.01 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло офисное Null, черный, 6 массажных модулей
Кресло офисное Null, черный, 6 массажных модулей
18 790
