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Стул Майло, рогожка, бежевый

Артикул: CH-071-283
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Майло — гармоничное сочетание стиля и практичности для вашего дома. Сдержанный современный дизайн легко впишется в любой интерьер, добавляя ощущение уюта и комфорта. Прочный стальной каркас гарантирует долговечность, а обивка из рогожки не только приятна на ощупь, но и устойчива к износу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.40 кг
  • Габариты упаковки для логистики78*68*20

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