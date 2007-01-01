Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Protocol, черный
Кресло офисное Protocol, черный
10 оценок
30 590
Кресло офисное Protocol, черный - фото 1Кресло офисное Protocol, черный - фото 2Кресло офисное Protocol, черный - фото 3Кресло офисное Protocol, черный - фото 4Кресло офисное Protocol, черный - фото 5Кресло офисное Protocol, черный - фото 6
Кресло офисное Protocol, черный

Артикул: CH-083-855
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Высота1130/1205 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Благодаря усиленным элементам конструкции: металлической раме и армированному механизму качания - надежность и долговечность кресла премиум-качества не подвергается сомнениям.

Усиленное кресло выдерживает нагрузку до 200 кг благодаря своей конструкции. Усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
Обивка выполнена из прочной мебельной ткани. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Кресло будет сохранять привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, металлические подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Высота1130/1205 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья480/555 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.01 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

