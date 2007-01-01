Характеристики товара
Описание
Эргономичное и практичное кресло. Специальная формовка спинки и сиденья обеспечивает комфорт в процессе эксплуатации. Выразительный дизайн со вставками ткани контрастирующих цветов. Обивка выполнена из высокопрочной, но при этом легкой и воздухопроницаемой мягкой ткани, гарантирующей долговечное и комфортное использование кресла.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1160/1260 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветкрасный, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет