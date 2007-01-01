Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Evolution, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Evolution, черный
12 оценок
13 690
Кресло офисное Evolution, черный - фото 1Кресло офисное Evolution, черный - фото 2Кресло офисное Evolution, черный - фото 3Кресло офисное Evolution, черный - фото 4Кресло офисное Evolution, черный - фото 5
Кресло офисное Evolution, черный

Артикул: CH-083-716
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эргономичное и практичное кресло. Специальная формовка спинки и сиденья обеспечивает комфорт в процессе эксплуатации. Выразительный дизайн со вставками ткани контрастирующих цветов. Обивка выполнена из высокопрочной, но при этом легкой и воздухопроницаемой мягкой ткани, гарантирующей долговечное и комфортное использование кресла.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Максимальная нагрузка на кресло 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
