Характеристики товара
Описание
Конференц-кресло идеально завершит композицию современного кабинета. Комфорт креслу придают мягкие подушки на сиденье и спинке, а цельнометаллический каркас, основанием которого выступают хромированные полозья, подчеркивает надежность и долговечность конструкции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина620 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет