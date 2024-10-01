Товар в корзине. Перейти
Диван трехместный Прадо Премиум - фото 1Диван трехместный Прадо Премиум - фото 2Диван трехместный Прадо Премиум - фото 3Диван трехместный Прадо Премиум - фото 4Диван трехместный Прадо Премиум - фото 5

Диван трехместный Прадо Премиум

Артикул: CH-068-155
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Дэймос, велюр розовый
Фотография товара Диван Дэймос, велюр розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Магнус Мини
Фотография товара Диван лофт Магнус Мини от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота800 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалдерево
  • Обивкавелюр

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Диван Grand 2-х местный

76
Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый

82
Настоящее фото товара Плетеный диван Килтум, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Плетеный диван Килтум

42
В наличии 100 шт.
Фотография товара Диван 2-х местный Сиена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2-х местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
81 190
Оптовая цена

Диван 2-х местный Сиена

39
Фотография товара Диван 2х-местный Вояж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
66 990
Оптовая цена

Диван 2х-местный Вояж

40
Настоящее фото товара Диван Микрон, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена

Диван Микрон, 2х местный

51
Фотография товара Диван Prudente, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от98 990
Оптовая цена

Диван Prudente, желтый

66
Фотография товара Диван hares velvet, coral от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coral, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван hares velvet, coral

79
Фотография товара Диван Варди, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Диван Варди, темно-зеленый

69
Фотография товара Диван Skanes M, textile, сосна pink от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Skanes M, textile, сосна pink, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Диван Skanes M, textile, сосна pink

32

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-2 полубарный

43
Настоящее фото товара Стол ДАРИО раскладной Бетон Чикаго светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол ДАРИО раскладной Бетон Чикаго светло-серый

13
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Infinity белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Infinity белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Infinity белый

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Дельта d800, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дельта d800, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стол Дельта d800, сосна

38
Фотография товара Стул Seven белый с белыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seven белый с белыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Seven белый с белыми ножками

41
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол обеденный Орион, серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Орион, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
80 290
Оптовая цена

Стол обеденный Орион, серый мрамор

47
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный

315
Распродажа
Фотография товара Стол Veneto D110 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Veneto D110 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от14 39011
15 990 ₽Оптовая цена

Стол Veneto D110 стекло

37
В наличии 118 шт.
Фотография товара Стул Matrix, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Matrix, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Стул Matrix, белый

137
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Стол Гибсон, белый мрамор

33

Другие товары из раздела диваны для кафе

Фотография товара Диван Честер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490

Диван Честер, черный

100
Настоящее фото товара Диван 18, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена

Диван 18

61
Настоящее фото товара Диван Квадрат двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена

Диван Квадрат двухместный

31
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от234 590
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый

88
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от135 690
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый

46
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли

75
Фотография товара Кушетка Parint вельвет, венге Mustard от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint вельвет, венге Mustard, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кушетка Parint вельвет, венге Mustard

38
Фотография товара Кушетка Саван, textile сосна, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Саван, textile сосна, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Кушетка Саван, textile сосна, голубой

35
Фотография товара Кушетка Саван, textile венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Саван, textile венге, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Кушетка Саван, textile венге

49
Фотография товара Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Диван Константин, микровелюр Scandi 22, ножки бук морилка

12

Товар в корзине

Диван трехместный Прадо Премиум
Диван трехместный Прадо Премиум
от 108 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-2 полубарный

43
Настоящее фото товара Стол ДАРИО раскладной Бетон Чикаго светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол ДАРИО раскладной Бетон Чикаго светло-серый

13
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Infinity белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Infinity белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Infinity белый

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Дельта d800, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дельта d800, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стол Дельта d800, сосна

38