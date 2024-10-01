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Кресло Джуно - фото 1

Кресло Джуно

Артикул: CH-068-359
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота спинки430 мм

Отзывы

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