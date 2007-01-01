Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал каркасаметалл
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет