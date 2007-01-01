Товар в корзине. Перейти
Диван Oasis - фото 1Диван Oasis - фото 2Диван Oasis - фото 3

Диван Oasis

Артикул: CH-016-158
93 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Doze, бирюзовый
Фотография товара Диван Doze, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Кожаный диван Ether
Фотография товара Кожаный диван Ether от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина870/1650/1950 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота740 мм

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Кресло 870*760*740 47990
Диван двухместный 1600*760*740 72590
Диван трехместный 1950*760*740 85390

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела прямые диваны

Товар в корзине

Диван Oasis
Диван Oasis
от 62 990
В корзине

С этим товаром покупают