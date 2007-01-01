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Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 1Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 2Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 3Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 4Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 5Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 6Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 7Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 8Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый - фото 9Видеообзор стула Самба, чёрный, каркас черный - ChiedoCover - видео 10

Кресло офисное Samba CF-103, кожзам серый

Артикул: CH-054-746
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам

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