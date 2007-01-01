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Настоящее фото товара Кресло лаунж Бесс альпака серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Бесс альпака серый
26 оценок
15 99039
25 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Бесс альпака серый - фото 1Кресло лаунж Бесс альпака серый - фото 2Кресло лаунж Бесс альпака серый - фото 3Кресло лаунж Бесс альпака серый - фото 4
Распродажа

Кресло лаунж Бесс альпака серый

Артикул: CH-052-650
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло с подлокотниками Бесс альпака серый ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Вес упаковки13.65 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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