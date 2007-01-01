Характеристики товара
Описание
Кресло с подлокотниками Бесс альпака серый ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина700 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Вес упаковки13.65 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет