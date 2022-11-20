Характеристики товара
Описание
Интерьерное мягкое кресло без подлокотников. Кресло интересно тем, что при неброской классической форме, оно сразу привлекает к себе внимание. Выразительным его делает английская сдержанность и яркий цвет обивки. Которую вы можете выбрать на своё усмотрение. Благодаря лаконичной архитектуре кресла, его можно поставить в любом помещении. Оно отлично будет смотреться в спальне, гостиной, кабинете, будуаре. Деревянные круглые ножки невысоко приподнимают объёмное прямоугольное сиденье и широкую полукруглую спинку. Классика кресла проявляется в закруглённых формах, вертикальной стёжке спинки, которая дополнительно декорирована мебельными гвоздиками.||Каркас кресла выполнен из деревянного бруса, МДФ, эластичных ремней. Сиденье образуют переплетение эластичных ремней, пружинный блок «Боннель» и синтепон. Материалы качественные, гипоаллергенные, износоустойчивые. Отлично держат форму и повторяют анатомическое положение тела. Обладать таким креслом — истинная радость и ежедневное удовольствие. Кресло «Barbara» не только выполняет свои основные функции, но и создаёт магию настроения, уют, индивидуальный характер вашего дома.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина590 мм
- Глубина620 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Материалткань, МДФ, дерево
- Цветбордовый