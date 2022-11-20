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Полукресло Borge, бежевый

Артикул: CH-053-373
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полукресло Borge – дизайнерское решение, способное дополнить интерьер нотками скандинавского стиля. Каркас из натурального бука наделяет данную модель сдержанностью и благородством. Мягкое сиденье предельно эргономично. Сидеть на таком стуле можно подолгу, не ощущая усталости или дискомфорта.

В целом, полукресло Borge – это отличный выбор для тех, кто ищет комфорт и стиль в одном изделии.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Рогожка)

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 21 день

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11 кг
  • Обивкаткань Letto
  • Каркасбук
  • Цветбежевый

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