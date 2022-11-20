Характеристики товара
Описание
Полукресло Borge – дизайнерское решение, способное дополнить интерьер нотками скандинавского стиля. Каркас из натурального бука наделяет данную модель сдержанностью и благородством. Мягкое сиденье предельно эргономично. Сидеть на таком стуле можно подолгу, не ощущая усталости или дискомфорта.
В целом, полукресло Borge – это отличный выбор для тех, кто ищет комфорт и стиль в одном изделии.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Рогожка)
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 21 день
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес11 кг
- Обивкаткань Letto
- Каркасбук
- Цветбежевый