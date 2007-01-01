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Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лофт Селвин
46 оценок
19 190
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Кресло лофт Селвин

Артикул: CH-004-867
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота730 мм
  • Материалткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло лофт Селвин - практичная модель в стиле лофт для заведений с характером.

Подходит для: бары, кафе, фудкорты.

Преимущества:

- прочная конструкция
- лаконичный дизайн
- подходит для высокой проходимости

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота730 мм
  • Материалткань, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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