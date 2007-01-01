Характеристики товара
Описание
Кресло лофт Селвин - практичная модель в стиле лофт для заведений с характером.
Подходит для: бары, кафе, фудкорты.
Преимущества:
- прочная конструкция
- лаконичный дизайн
- подходит для высокой проходимости
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина750 мм
- Высота730 мм
- Материалткань, дерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет