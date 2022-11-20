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Кресло Балатон, черное

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло с обивкой из искусственной кожи цвета Чёрный и каркасом цвета Венге.

Каркас комфортно пружинит, при этом особенность конструкции позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг (вся продукция прошла сертификацию);

Особая эргономика кресла позволяет получить максимальный комфорт во время отдыха или просмотра телевизора;

Съемный чехол легко стирается в машинке, высокопрочные мебельные ткани долгое время сохраняют свой первоначальный вид;

Благодаря строению ножек, кресло занимает небольшое пространство и с легкостью может размещаться в малогабаритных квартирах или на балконах;

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина840 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалискусственная кожа, кожзам

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