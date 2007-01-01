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Настоящее фото товара Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка
44 оценки
37 090
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Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка - фото 1Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка - фото 2

Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка

Артикул: CH-028-016
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота1360 мм
  • Материалткань, сетка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Максимально технологичное, стильное и современное кресло Стартрек подойдет самым требовательным пользователям, которые ценят собственное удобство и продуктивность. Спинка регулируется по высоте. 3D- подлокотники регулируются и по вертикали и по горизонтали. Индивидуальная регулировка подголовника по высоте и наклону. Поверхность подлокотника выполнена из мягкого приятного на ощупь полиуретана и выполнена в эргономичной удобной форме. Сиденье имеет механизм «СЛАЙДЕР» и регулируется по глубине. Механизм регулировки МУЛЬТИБЛОК позволяет фиксировать кресло в любом положении.

Общие характеристики
Вес,кг:25.5
Объем,м3:0,19
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота1360 мм
  • Материалткань, сетка
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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