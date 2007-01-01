Характеристики товара
Описание
Максимально технологичное, стильное и современное кресло Стартрек подойдет самым требовательным пользователям, которые ценят собственное удобство и продуктивность. Спинка регулируется по высоте. 3D- подлокотники регулируются и по вертикали и по горизонтали. Индивидуальная регулировка подголовника по высоте и наклону. Поверхность подлокотника выполнена из мягкого приятного на ощупь полиуретана и выполнена в эргономичной удобной форме. Сиденье имеет механизм «СЛАЙДЕР» и регулируется по глубине. Механизм регулировки МУЛЬТИБЛОК позволяет фиксировать кресло в любом положении.
Общие характеристики
Вес,кг:25.5
Объем,м3:0,19
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина670 мм
- Высота1360 мм
- Материалткань, сетка
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет