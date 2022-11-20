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Кресло офисное / Сиена / бежевый кашемир / алюминий крестовина

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя First class. Материал кашемир. Сиденье и спинка формованное PPU. Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3. Фиксация в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники полированный алюминий. Накладки кашемир. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 25 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:25
Объем,м3:0,4
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1170 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина600 мм
  • Материалткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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