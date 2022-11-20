Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя First class. Материал кашемир. Сиденье и спинка формованное PPU. Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3. Фиксация в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники полированный алюминий. Накладки кашемир. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 25 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:25
Объем,м3:0,4
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1170 мм
- Ширина620 мм
- Длина600 мм
- Материалткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия