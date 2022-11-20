Характеристики товара
Описание
Комфортный и современный представитель классического дизайна,кресло МАГИСТР прекрасно дополнит ваш интерьер.Материал сиденья высококачественная экокожа чёрного цвета,Спинка сиденье кресла имеют эргономичную форму удобную боковую поддержку и отличается удобством посадки.Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:22.3
Объем,м3:0,24
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Материалсетка
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия