Товар в корзине. Перейти

Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожа

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка
Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка
Следующий Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань
Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка

Характеристики товара

Описание

Комфортный и современный представитель классического дизайна,кресло МАГИСТР прекрасно дополнит ваш интерьер.Материал сиденья высококачественная экокожа чёрного цвета,Спинка сиденье кресла имеют эргономичную форму удобную боковую поддержку и отличается удобством посадки.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:22.3
Объем,м3:0,24
Количество мест:1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Материалсетка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая тканьНастоящее фото товара Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань

В наличии 14 шт.
Кресло офисное / Министр / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Министр / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
14

Кресло офисное / Министр / черная экокожа

В наличии 48 шт.
Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена
7

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
10

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа

В наличии 17 шт.
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа , произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

В наличии 56 шт.
Диван Осло 2х местныйНастоящее фото товара Диван Осло 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
15

Диван Осло 2х местный

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

В наличии 140 шт.
Диван Пан 2х местныйНастоящее фото товара Диван Пан 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
7

Диван Пан 2х местный

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
13

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 57 шт.
Диван Посейдон 2х местныйНастоящее фото товара Диван Посейдон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
10

Диван Посейдон 2х местный

Другие товары из раздела

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 54 шт.
Диван Премиум 2х местныйНастоящее фото товара Диван Премиум 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 090
Оптовая цена
12

Диван Премиум 2х местный

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
33 190
Оптовая цена
15

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа

В наличии 5 шт.
Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Кресло B01Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
от17 900
6

Кресло B01

Полукресло ДжеймсНастоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
9

Полукресло Джеймс

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Чехол для стола 09

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
13

Чехол для стола 01, 1200x600, черный