Настоящее фото товара Стул Step M+R, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Step M+R
8 оценок
10 090
Стул Step M+R - фото 1Стул Step M+R - фото 2Стул Step M+R - фото 3Стул Step M+R - фото 4Стул Step M+R - фото 5

Стул Step M+R

Артикул: CH-080-042
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Предыдущий товар в категории Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), изумрудный
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), изумрудный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул мягкий Eames, экокожа, массив бука, белый
Фотография товара Стул мягкий Eames, экокожа, массив бука, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Учебный стул Step — удобное и практичное решение для образовательных пространств, тренинговых залов и конференц-комнат. Стул имеет складную конструкцию с прочным металлическим кронштейном X-образной формы, что позволяет экономить место при хранении. Пюпитр с поворотной конструкцией на 190° делает его удобным для работы с ноутбуком, письмом или чтением. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает вентиляцию, а анатомическое сиденье с высокой эластичностью комфортно даже при длительном использовании. Доступен в трёх вариантах: на ножках, на ножках с пюпитром, на колесиках с пюпитром. Нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

