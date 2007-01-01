Характеристики товара
Описание
Учебный стул Step — удобное и практичное решение для образовательных пространств, тренинговых залов и конференц-комнат. Стул имеет складную конструкцию с прочным металлическим кронштейном X-образной формы, что позволяет экономить место при хранении. Пюпитр с поворотной конструкцией на 190° делает его удобным для работы с ноутбуком, письмом или чтением. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает вентиляцию, а анатомическое сиденье с высокой эластичностью комфортно даже при длительном использовании. Доступен в трёх вариантах: на ножках, на ножках с пюпитром, на колесиках с пюпитром. Нагрузка 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина500 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Вес9.3 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет