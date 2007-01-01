Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Room, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Room, черный
7 оценок
26 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Room, черный - фото 1Стул Room, черный - фото 2Стул Room, черный - фото 3Стул Room, черный - фото 4Стул Room, черный - фото 5

Стул Room, черный

Артикул: CH-080-037
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Room — современная модель с лаконичным дизайном, сочетающая стиль и функциональность. Оно создано для тех, кто ценит комфорт и продуманную эргономику. Сиденье обито износостойкой тканью, спинка выполнена из сетки, обеспечивающей вентиляцию и удобство в течение рабочего дня. Подголовник регулируется по высоте и углу наклона, что помогает снизить нагрузку на шею. Подлокотники с 4D-настройкой позволяют отрегулировать их положение по нескольким параметрам. Нейлоновая крестовина обеспечивает устойчивость и служит надежной основой всей конструкции. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 ° Механизм качания мультиблок позволяет изменять угол наклона спинки и фиксировать его в разных положениях, а сиденье-слайдер обеспечивает комфортную глубину посадки. Кресло идеально подходит для оснащения рабочих мест с повышенными требованиями к комфорту. Сертификаты ANSI/BIFMA Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья520/610 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs City, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs City, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49038
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs City, белое

35
В наличии 122 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло KL EDY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло KL EDY, произведённого компанией ChiedoCover
96 390
Оптовая цена

Кресло KL EDY

28
Фотография товара Кресло для офиса МГ-18 RSJ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-18 RSJ, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-18 RSJ

47
Настоящее фото товара Стул Атлант бордо, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант бордо

56
Настоящее фото товара Стул Престиж черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Престиж черный

56
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
15 1902
15 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия

85
Фотография товара Стул Ажен, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ажен, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Ажен, кремовый

49
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тибо confetti silver серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо confetti silver серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Тибо confetti silver серый, белый

43
Фотография товара Кресло Samba, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам черный

7
Фотография товара Стул Nine grey, серый пластик, каркас хром с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nine grey, серый пластик, каркас хром с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Nine grey, серый пластик, каркас хром с подлокотниками

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, венге

8
Фотография товара Чехол 74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 74, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Чехол 74

36
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Металлическая рамка 40х40 черный

47
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, антрацит

35
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames

45
Фотография товара Каркас стула Milas 4004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Milas 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Milas 4004

50
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук , произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Пластиковый стул ROLF, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул ROLF, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Пластиковый стул ROLF, серый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Vita, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vita, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 0908
18 490 ₽

Стул Vita, коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий

5
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), серый

8
Фотография товара Стул Michelin, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Michelin, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Стул Michelin, серый

11
Фотография товара Стул Parker LB, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Parker LB, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
36 090

Стул Parker LB, экокожа, черный

11
Фотография товара Стул Tesla, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tesla, черный, произведённого компанией ChiedoCover
40 190

Стул Tesla, черный

15
Фотография товара Стул Williams LB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Williams LB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Стул Williams LB, черный

12

Товар в корзине

Стул Room, черный
Стул Room, черный
26 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, венге

8
Фотография товара Чехол 74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 74, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Чехол 74

36
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Металлическая рамка 40х40 черный

47
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности