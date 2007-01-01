Характеристики товара
Описание
TopChairs Prodigy — интеллектуальное кресло для работы и отдыха. Современное офисное кресло Prodigy создано для тех, кто проводит за рабочим столом много часов и ценит комфорт, эргономику и технологичность. Модель выполнена из качественной ткани и сетки, обеспечивающей естественную вентиляцию и приятные тактильные ощущения. Кресло отличается прочной основой: металлическая хромированная крестовина выдерживает нагрузку до 120 кг, а ролики из нейлона и полиуретана легко скользят по любым напольным покрытиям, не повреждая их. Газ-лифт 4 класса обеспечивает плавную регулировку высоты сиденья от 48 до 56 см, а общая высота спинки варьируется от 123 до 131 см. TopChairs Prodigy адаптируется под пользователя: регулируемый подголовник, 4D-подлокотники и эргономичная спинка с поддержкой поясницы обеспечивают оптимальную посадку. Механизм мультиблок позволяет фиксировать нужный угол наклона, а сиденье с функцией слайдера делает посадку особенно комфортной. Особенности кресла — встроенные функции массажа и подогрева, превращающие рабочее место в зону релакса. А выдвижная оттоманка позволяет удобно разместить ноги и отдохнуть между задачами. Кресло отлично подойдёт как для домашнего офиса, так и для профессиональной рабочей среды, обеспечивая высокий уровень комфорта и поддержку на протяжении всего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина610 мм
- Высота1310 мм
- Глубина сиденья425/475 мм
- Высота до сиденья480/560 мм
- Вес20.6 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножекколесное основание
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки660 мм
- Вес упаковки24.40 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет