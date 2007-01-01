Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый
13 оценок
41 990
Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 1Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 2Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 3Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 4Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 5Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 6Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 7Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый - фото 8
Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый

Артикул: CH-081-517
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1310 мм
  • Глубина сиденья425/475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

TopChairs Prodigy — интеллектуальное кресло для работы и отдыха. Современное офисное кресло Prodigy создано для тех, кто проводит за рабочим столом много часов и ценит комфорт, эргономику и технологичность. Модель выполнена из качественной ткани и сетки, обеспечивающей естественную вентиляцию и приятные тактильные ощущения. Кресло отличается прочной основой: металлическая хромированная крестовина выдерживает нагрузку до 120 кг, а ролики из нейлона и полиуретана легко скользят по любым напольным покрытиям, не повреждая их. Газ-лифт 4 класса обеспечивает плавную регулировку высоты сиденья от 48 до 56 см, а общая высота спинки варьируется от 123 до 131 см. TopChairs Prodigy адаптируется под пользователя: регулируемый подголовник, 4D-подлокотники и эргономичная спинка с поддержкой поясницы обеспечивают оптимальную посадку. Механизм мультиблок позволяет фиксировать нужный угол наклона, а сиденье с функцией слайдера делает посадку особенно комфортной. Особенности кресла — встроенные функции массажа и подогрева, превращающие рабочее место в зону релакса. А выдвижная оттоманка позволяет удобно разместить ноги и отдохнуть между задачами. Кресло отлично подойдёт как для домашнего офиса, так и для профессиональной рабочей среды, обеспечивая высокий уровень комфорта и поддержку на протяжении всего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1310 мм
  • Глубина сиденья425/475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес20.6 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Вес упаковки24.40 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
