Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1750 мм
- Глубина1000 мм
- Высота680 мм
- Материалткань
Диван Неаполь
Диван Неаполь с оттоманктой
Диван Тали, с оттоманктой
Диван Тали
Диван Riolo, латте
Диван Riolo, белый
Диван Riolo, терракот
Диван Loveseat
Диван прямой Дрезден велюр бежевый
Диван прямой Дрезден велюр зелёный
Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура
Диван Nottingham, 2-х местный, черный
Диван Tomeo, серый
Диван Scott двухместный, серый
Модульный диван Глория
Лаки Диван тканевый прямой темно-бежевый
Диван Меррей textile, сосна black