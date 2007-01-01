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Настоящее фото товара Диван Soriana, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Soriana
34 оценки
214 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Soriana - фото 1

Диван Soriana

Артикул: CH-050-337
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1750 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота680 мм
  • Материалткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1750 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота680 мм
  • Материалткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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