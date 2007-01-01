Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый
9 оценок
48 990
Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый - фото 1Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый - фото 2Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый - фото 3Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый - фото 4

Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, серый

Артикул: CH-080-641
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя TopChairs Soulo элегантность и комфорт для современного офиса. Обивка выполнена из высококачественной светло-серой экокожи, которая добавляет модели стиль и практичность. Задняя часть спинки выделяется контрастным серым цветом, подчеркивающим премиальный характер изделия. Крестовина из прочного алюминия обеспечивает надежную поддержку и современный внешний вид. Кресло сочетает строгие линии и плавные изгибы, создавая лаконичный и элегантный образ. Высокая спинка обеспечивает правильную поддержку, а широкое сиденье (56 см) добавляет комфорт для длительных рабочих часов. Мягкая прострочка на спинке и сиденье подчеркивает детали и придает изделию завершенность. Оснащено механизмом качания мультиблок, который позволяет зафиксировать удобное положение для работы и отдыха. Газ-лифт 4-го класса регулирует высоту сиденья (от 46 до 52 см), адаптируясь под индивидуальные потребности пользователя. Подголовник и подлокотники выполнены в едином дизайне и обеспечивают комфортную посадку, несмотря на отсутствие регулировки. Кресло идеально подойдет для современного офиса, кабинета руководителя или домашнего рабочего пространства. Его стильный внешний вид и удобная конструкция делают его функциональным дополнением к любому интерьеру. Кресло выдерживает до 125 кг, обеспечивая надежность и долговечность в повседневном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460/520 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка125
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Lora, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Lora, черный

15
Фотография товара Стул Character, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Character, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Character, хром

13
Фотография товара Стул Aura, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Aura, черный, хром

15
Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, черный

7
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), красный

11
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный

12
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бирюзовый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый

5
Распродажа
Фотография товара Кресло Самба лифт, рогожка Austin 2, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба лифт, рогожка Austin 2, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29012
9 390 ₽

Кресло Самба лифт, рогожка Austin 2, каркас хром

11
New
Фотография товара Стул Rhythm, каркас хром, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, каркас хром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул Rhythm, каркас хром, красный

8

