Характеристики товара
Описание
Диван 2-местный из серии БИЗНЕС многие годы пользуется устойчивым спросом. Его лаконичный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Он подходит для оснащения небольших офисов, школ, поликлиник, общественных учреждений. Высокие опоры позволяют легко выполнять уборку и обеспечивать необходимый уровень гигиены.
Диван доставляется покупателю в разобранном виде, без опор. Опоры легко крепятся с помощью шуруповерта и саморезов.
Основные характеристики
- Ширина1220 мм
- Глубина620 мм
- Высота770 мм
- Вес25 кг
- ОбивкаИскусственная кожа
- Цветоранжевый