Товар в корзине. Перейти
Диван Бизнес, оранжевый, двухместный - фото 1

Диван Бизнес, оранжевый, двухместный

Артикул: CH-049-959
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Бизнес, черный, двухместный
Диван Бизнес, черный, двухместный
Следующий Диван Бизнес, синий, двухместный
Диван Бизнес, черный, двухместный

Характеристики товара

Описание

Диван 2-местный из серии БИЗНЕС многие годы пользуется устойчивым спросом. Его лаконичный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Он подходит для оснащения небольших офисов, школ, поликлиник, общественных учреждений. Высокие опоры позволяют легко выполнять уборку и обеспечивать необходимый уровень гигиены.

Диван доставляется покупателю в разобранном виде, без опор. Опоры легко крепятся с помощью шуруповерта и саморезов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Вес25 кг
  • ОбивкаИскусственная кожа
  • Цветоранжевый

Похожие товары

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
19

Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8

Диван Келес Люкс, велюр zizi 026, нежно-голубойНастоящее фото товара Диван Келес Люкс, велюр zizi 026, нежно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
37

Диван Келес Люкс, велюр zizi 026, нежно-голубой

Настоящее фото товара Диван Бьянка, Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
45 490
Оптовая цена
30

Диван Бьянка, Light Brown

Настоящее фото товара Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от28 190
Оптовая цена
3

Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников

Диван Авеню 2х-местный, с подлокотникамиНастоящее фото товара Диван Авеню 2х-местный, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
Оптовая цена
4

Диван Авеню 2х-местный, с подлокотниками

Диван Авеню 3х-местныйНастоящее фото товара Диван Авеню 3х-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена
7

Диван Авеню 3х-местный

Диван Аскот, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Аскот, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
15

Диван Аскот, 2х местный

Диван Атланта, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Атланта, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
10

Диван Атланта, 2х местный

Диван Аура, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Аура, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
15

Диван Аура, 2х местный

Диван Афина, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Афина, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена
6

Диван Афина, 2х местный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван прямой Челси-М, произведённого компанией ChiedoCover
от23 510
Оптовая цена
4

Диван прямой Челси-М

Настоящее фото товара Диван Bene, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
2

Диван Bene

Диван угловой Вояж, правыйНастоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
17

Диван угловой Вояж, правый

Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
13

Диван Tomeo, серый

Диван Маунт, коричневыйНастоящее фото товара Диван Маунт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
120 190
Оптовая цена
8

Диван Маунт, коричневый

Диван Ингрид, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Ингрид, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
17

Диван Ингрид, 2-х местный

Кушетка Arezzo, орех, brownНастоящее фото товара Кушетка Arezzo, орех, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
6

Кушетка Arezzo, орех, brown

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
13

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
3

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
17

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19

Стол Лидер 1