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Диван Каспер, 2-х местный - фото 1Диван Каспер, 2-х местный - фото 2Диван Каспер, 2-х местный - фото 3Диван Каспер, 2-х местный - фото 4Диван Каспер, 2-х местный - фото 5Диван Каспер, 2-х местный - фото 6Диван Каспер, 2-х местный - фото 7

Диван Каспер, 2-х местный

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Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл
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Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина1880 мм
  • Глубина870 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 920х870х720 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1880х870х720 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 2300х870х720 Стоимость уточнить у менеджера
Кушетка левая/ правая 1790х880х720

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