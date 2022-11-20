Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина1880 мм
- Глубина870 мм
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|920х870х720
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1880х870х720
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|2300х870х720
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кушетка левая/ правая
|1790х880х720
Диван барный Флэш
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Диван Simple
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