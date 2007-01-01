Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Alpina — это современная и продуманная модель для комфортной работы в течение всего дня. Его дизайн выполнен в спокойной серой гамме, которая гармонично впишется в любой интерьер — от домашнего кабинета до open space. Спинка из дышащей сетки поддерживает естественную циркуляцию воздуха, а широкое тканевое сиденье с наполнителем из memory foam обеспечивает мягкость и эргономичную посадку. Кресло оснащено надежной металлической крестовиной и 4D подлокотниками, что помогает удобно разместить руки во время работы. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях и настроить кресло под себя. Есть регулировка глубины сиденья, а также подголовник с возможностью изменения угла и высоты. Максимальная нагрузка — 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина600 мм
- Высота1130/1270 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья460/500 мм
- Высота до сиденья660/800 мм
- Вес20 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет