Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Alpina, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Alpina
11 оценок
35 890
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Alpina - фото 1Стул компьютерный Alpina - фото 2Стул компьютерный Alpina - фото 3Стул компьютерный Alpina - фото 4
NEW

Стул компьютерный Alpina

Артикул: CH-079-989
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1130/1270 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Alpina — это современная и продуманная модель для комфортной работы в течение всего дня. Его дизайн выполнен в спокойной серой гамме, которая гармонично впишется в любой интерьер — от домашнего кабинета до open space. Спинка из дышащей сетки поддерживает естественную циркуляцию воздуха, а широкое тканевое сиденье с наполнителем из memory foam обеспечивает мягкость и эргономичную посадку. Кресло оснащено надежной металлической крестовиной и 4D подлокотниками, что помогает удобно разместить руки во время работы. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях и настроить кресло под себя. Есть регулировка глубины сиденья, а также подголовник с возможностью изменения угла и высоты. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1130/1270 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья460/500 мм
  • Высота до сиденья660/800 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Gabi, зеленый

67
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Easy, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Easy, велюр светло-серый

91
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Bonuss, светло серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bonuss, светло серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Bonuss, светло серый

88
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Teo, синий, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Teo, синий, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Teo, синий, черный каркас

69
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Elbow капучино, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow капучино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow капучино, бежевый

9
Фотография товара Стул Ball beige, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball beige, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул Ball beige, gold

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Echo бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Echo бежевый

10
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул деревянный Velma, dirty oak, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Velma, dirty oak, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул деревянный Velma, dirty oak, светло-бежевый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех

13
Распродажа
Фотография товара Стул барный Lega, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Lega, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
13 8907
14 790 ₽

Стул барный Lega, серый, велюр

13
В наличии 23 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Mortis, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mortis, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Mortis, жаккард

15
Фотография товара Кресло Бонни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Кресло Бонни

30
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

8
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Kimberly, хром, произведённого компанией ChiedoCover
37 090

Кресло Kimberly, хром

8
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12
Настоящее фото товара Кресло Heln, зеленая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, зеленая рогожка

12
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet красный/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet красный/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet красный/ венге

30
Фотография товара Кресло Форест, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Кресло Форест, оранжевое

38
Фотография товара Кресло Florida от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Florida, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена

Кресло Florida

13
Фотография товара Кресло College CLG-630 LXH-A Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-630 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-630 LXH-A Brown

5
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Гаага велюр OSCAR 021 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр OSCAR 021

83
Фотография товара Стул Гарда темно-серая ткань ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда темно-серая ткань ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Гарда темно-серая ткань ножки золото

80
Хит
Фотография товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен

14
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Темно-серый

12
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Gabon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabon, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Gabon

14
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, желтый

15
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus полубарный, серый

9
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Сross square, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Сross square, темно-серый

6
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стул обеденный Ava, белый крем, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ava, белый крем, золото, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул обеденный Ava, белый крем, золото

7
В наличии 54 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас черный, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, каркас черный, велюр бирюзовый

15

Товар в корзине

Стул компьютерный Alpina
Стул компьютерный Alpina
35 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Mortis, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mortis, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Mortis, жаккард

15
Фотография товара Кресло Бонни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Кресло Бонни

30
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

8
В наличии 26 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Kimberly, хром, произведённого компанией ChiedoCover
37 090

Кресло Kimberly, хром

8

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено