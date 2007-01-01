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Настоящее фото товара Bond CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Bond CF Экокожа Черный
96 оценок
9 720
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Bond CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-051
96 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес13.5 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Bond CF, обитое элегантной черной экокожей — идеальный выбор для тех, кто ищет современное и функциональное решение для офиса или дома. Это кресло, сочетающее в себе стиль и комфорт, станет настоящим украшением любого пространства.


Ключевые характеристики:

Подлокотники: Кресло оснащено металлическими подлокотниками с мягкими накладками, обеспечивающими дополнительный комфорт во время использования.

Поясничная поддержка: Интегрированная поясничная поддержка способствует правильному положению спины, минимизируя усталость и дискомфорт при длительном сидении.

Материал обивки: Использование экокожи высокого качества в классическом черном цвете не только добавляет элегантности, но и облегчает уход за креслом.

Материал набивки: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м создает идеальный баланс между мягкостью и поддержкой.

Прочность и надежность: Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг и подходит для людей ростом до 200 см, что делает его универсальным выбором.


Кресло Bond CF, выполненное в строгом черном цвете, отлично впишется в любой интерьер, будь то деловой офис или уютная домашняя обстановка.


Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.


Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес13.5 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Bond CF Экокожа Черный
Bond CF Экокожа Черный
9 720
В корзине

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