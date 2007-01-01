Характеристики товара
Описание
Кресло Bond CF, обитое элегантной черной экокожей — идеальный выбор для тех, кто ищет современное и функциональное решение для офиса или дома. Это кресло, сочетающее в себе стиль и комфорт, станет настоящим украшением любого пространства.
Ключевые характеристики:
Подлокотники: Кресло оснащено металлическими подлокотниками с мягкими накладками, обеспечивающими дополнительный комфорт во время использования.
Поясничная поддержка: Интегрированная поясничная поддержка способствует правильному положению спины, минимизируя усталость и дискомфорт при длительном сидении.
Материал обивки: Использование экокожи высокого качества в классическом черном цвете не только добавляет элегантности, но и облегчает уход за креслом.
Материал набивки: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м создает идеальный баланс между мягкостью и поддержкой.
Прочность и надежность: Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг и подходит для людей ростом до 200 см, что делает его универсальным выбором.
Кресло Bond CF, выполненное в строгом черном цвете, отлично впишется в любой интерьер, будь то деловой офис или уютная домашняя обстановка.
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес13.5 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет