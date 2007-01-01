Характеристики товара
Описание
TopChairs Vecto — офисное кресло, которое работает на ваш комфорт
Свобода дыхания и лёгкость формы
Обивка из дышащей сетки обеспечивает отличную вентиляцию и сохраняет ощущение свежести даже в жаркое время года или при длительном сидении. Материал прочен, устойчив к деформации и приятен на ощупь, а мягкие вставки делают посадку особенно комфортной.
Эргономика и продуманные детали Высокая спинка с поддержкой спины, эргономичный подголовник и мягкие подлокотники с сетчатыми вставками создают идеальные условия для правильной осанки. Кресло адаптировано под анатомию тела, снимая напряжение с позвоночника и плечевого пояса.
Практичный функционал и регулировка Механизм пиастра позволяет отрегулировать высоту сиденья, а функция качания (топ-ган) даёт дополнительную свободу движений. Удобная оттоманка выдвигается при необходимости и превращает кресло в зону полноценного отдыха прямо у рабочего стола.
Лёгкость и устойчивость Крестовина и основание выполнены из прочного полипропилена — материала, который отличается износостойкостью, лёгкостью и устойчивостью к повреждениям. Маневренные ролики не царапают пол и обеспечивают лёгкое перемещение.
Современный стиль и универсальность Чёрный универсальный цвет, лаконичный силуэт и эргономика делают это кресло стильным и функциональным решением для повседневного использования. Отличный выбор для учёбы, работы и отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина635 мм
- Высота1160 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья450/520 мм
- Вес11.2 кг
- Материалполипропилен
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки590 мм
- Вес упаковки13.30 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет