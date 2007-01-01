Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное TopChairs Vecto, черный
Кресло офисное TopChairs Vecto, черный
8 оценок
9 990
Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 7Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 8Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 9Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 10Кресло офисное TopChairs Vecto, черный - фото 11

Кресло офисное TopChairs Vecto, черный

Артикул: CH-084-079
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота1160 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

TopChairs Vecto — офисное кресло, которое работает на ваш комфорт

Свобода дыхания и лёгкость формы
Обивка из дышащей сетки обеспечивает отличную вентиляцию и сохраняет ощущение свежести даже в жаркое время года или при длительном сидении. Материал прочен, устойчив к деформации и приятен на ощупь, а мягкие вставки делают посадку особенно комфортной.
Эргономика и продуманные детали Высокая спинка с поддержкой спины, эргономичный подголовник и мягкие подлокотники с сетчатыми вставками создают идеальные условия для правильной осанки. Кресло адаптировано под анатомию тела, снимая напряжение с позвоночника и плечевого пояса.
Практичный функционал и регулировка Механизм пиастра позволяет отрегулировать высоту сиденья, а функция качания (топ-ган) даёт дополнительную свободу движений. Удобная оттоманка выдвигается при необходимости и превращает кресло в зону полноценного отдыха прямо у рабочего стола.
Лёгкость и устойчивость Крестовина и основание выполнены из прочного полипропилена — материала, который отличается износостойкостью, лёгкостью и устойчивостью к повреждениям. Маневренные ролики не царапают пол и обеспечивают лёгкое перемещение.
Современный стиль и универсальность Чёрный универсальный цвет, лаконичный силуэт и эргономика делают это кресло стильным и функциональным решением для повседневного использования. Отличный выбор для учёбы, работы и отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота1160 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья450/520 мм
  • Вес11.2 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Вес упаковки13.30 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
